Официальный сайт Aurora Casino на русском языке

Аврора — новое казино, открывшееся в 2023-м. Оно ориентировано на аудиторию из России и других стран СНГ. Провайдер предлагает более 3 тыс. слотов, 30 столов для покера, рулетки, баккары, а также скретч-карты и аркады. Чтобы играть на официальном сайте Aurora Casino на реальные деньги, нужно пройти только быструю регистрацию. Казино стало популярным, потому что стабильно выплачивает профит. При этом оператор активно развивает бонусную систему и пополняет каталог новыми играми.
Хотя в РФ запрещены азартные развлечения в Сети, зарегистрироваться на платформе несложно. Чтобы зайти в казино Аврора в России в 2024 году и сделать первую ставку, нужно:
Из-за того что в стране запрещены онлайн казино, провайдеры и Роскомнадзор ежедневно блокируют сайты с игровыми автоматами. Поэтому оператор создает зеркала — копии основного ресурса. Такие сайты не отличаются от официального в плане функциональности и по внешнему виду. Пользователю не придется создавать новый аккаунт. Через зеркало можно получить доступ ко всем опциям и данным:
Ссылку на сайт казино Aurora на русском языке можно увидеть в поисковике и в сообществах оператора в соцсетях. Зеркала активно продвигаются в выдаче, поэтому у клиентов не возникнет проблем с поиском рабочего ресурса и входом в игровой зал со слотами и покером.
Не стоит сохранять ссылки в браузере или где-то еще. Провайдеры оперативно удаляют сайты, поэтому обычно такие сервисы работают не более 10-12 часов.
На сайте доступно больше 3 тыс. развлечений. Клиенты могут сделать ставку в игровых автоматах или за столами с рулеткой. При этом даже не нужно пополнять баланс, чтобы запустить слоты. Пользователи могут играть в казино Аврора бесплатно в деморежиме. При запуске слота в таком формате клиенту выдадут сразу €5 тыс. для ставок.
Этот раздел стал для казино Аврора приоритетным. Оператор сотрудничает с 20 топовыми разработчиками, специализирующимися на слотах. Среди таких студий:
На сайте казино Аврора на рубли можно сыграть как в традиционные слоты из 1990-х, так и современных аппаратах с механиками Megaways, Hold and Win, Respin, а также каскадными вращениями.
Оператор появился в 2023 году и на данный момент по количеству развлечений уступает более известным казино. В каталоге есть около 30 столов со следующими играми:
Стоит отметить, что полноценного рума с покером на сайте нет. Клиенты могут сыграть с виртуальным оппонентом.
Aurora Casino, как и другие операторы, предлагает клиентам столы с живыми дилерами. На сайте в таком формате можно протестировать следующие дисциплины:
Чтобы поучаствовать в игре, нужно зарегистрироваться на сайте, а также дождаться начала трансляции. На странице с live-столом показано время запуска.
Особенность оператора Аврора — клиенты имеют возможность играть без пополнения баланса. В отличие от других казино, функция демо есть и в live-разделе.
Кроме традиционных игр, которые стали популярны еще во времена офлайн казино, на сайте доступны необычные азартные развлечения. Среди них:
На сайте стоит протестировать аппараты и столы от 21 лицензированной студии. Топ-10 лучших из них:
Так называются специальные модификации автоматов и столов в онлайн казино. Они отличаются от стандартных тем, что игрок делает ставки не реальными деньгами, а виртуальными евро. Сразу после запуска автомата пользователь получает €5 тыс.
Если деньги на счете закончатся, следует перезагрузить страницу. Тогда баланс вернется к исходному состоянию.
Клиенты могут крутить барабаны без ограничений по времени. Деморежим доступен даже без регистрации на сайте. Чтобы сесть за слоты, нужно только навести мышь на ярлык автомата и кликнуть по кнопке Demo. В этом режиме стоит поиграть несколько дней всем новичкам. В нем можно изучить правила автомата и протестировать придуманную стратегию, чтобы не потерять депозит во время реальных ставок на деньги.
Оператор Аврора работает в Кюрасао. Площадка получила разрешение на прием депозитов и проведение игр от регулятора Curacao eGaming. Пользователи могут проверить наличие лицензии в открытой базе, взяв номер документа у сотрудников техподдержки Aurora Casino.
Чтобы сесть за автоматы и получить первый профит, нужно зарегистрироваться и пополнить баланс. Также стоит сразу пройти верификацию в казино, чтобы в будущем не откладывать вывод выигрыша.
Чтобы стать полноправным клиентом в Aurora Casino, нужно создать аккаунт. На это придется потратить не более 5 минут. Есть 3 способа зарегистрироваться:
В правилах игровой платформы прописано, что к азартным развлечениям допускаются только совершеннолетние пользователи. В противном случае модераторы навсегда заблокируют профиль нарушителя и добавят его в черный список. Стоит подробнее рассмотреть регистрацию по номеру телефона в онлайн казино Аврора с выводом:
Затем произойдет автоматический вход на веб-сайт казино Аврора. Пользователю останется пополнить баланс, чтобы сесть за аппараты. Однако первый выигрыш клиент не сможет вывести, пока не пройдет проверку личности и контактных данных.
Почти во всех онлайн казино игроки должны отправить скан-копии документов. Верификация — обязательная процедура на платформе. Без нее пользователь не сможет пополнять баланс криптовалютой и выводить профит.
Верификацию разработали для того, чтобы защитить честных игроков от преступников. Служба безопасности собирает данные о клиенте и передаст их полиции, если обнаружит мошенническую деятельность. При этом преступник не сможет вернуться в казино, поскольку его навсегда внесут в черный список.
Не стоит откладывать верификацию. Рекомендуется пройти проверку сразу после регистрации. Отправка снимков документов и подтверждение контактов не займут много времени. Но администрация казино проверит фотографии только через 24 часа. Как верифицировать профиль:
Когда администрация проверит данные, она обновит статус игрока. Пользователь сразу получит уведомление об этом и сможет впервые вывести деньги. Если же служба безопасности отклонит запрос, то в электронном письме расскажет, в чем заключается проблема. Как правило, игроки не проходят верификацию из-за низкого качества фото, расхождений в информации (например, место регистрации в профиле и паспорте различаются).
Если пользователь не желает искать рабочее зеркало каждый день и тратить время на авторизацию, рекомендуется установить мобильную программу на смартфон. С ее помощью можно попасть в профиль или запустить автомат в пару кликов.
Оператор не создал приложение для компьютера. Единственная возможность играть через программу на ПК — установить ее с помощью Bluestacks. Это бесплатный эмулятор операционной системы Android, который позволяет использовать любой мобильный софт на компьютере.
Программа для Андроид — это единственное приложение, разработанное оператором. Софт оптимизирован под все смартфоны и планшеты с ОС Android 8.0 и выше. Кроме того, устройство должно соответствовать следующим системным требованиям:
Если гаджет не соответствует требованиям, то приложение будет работать, но с небольшими зависаниями. В таком случае лучше пользоваться мобильной версией сайта. У него ниже требования.
Клиенты казино Аврора могут скачать приложение с помощью службы поддержки. Достаточно написать менеджер саппорта и попросить его прислать ссылку на загрузку APK-файла. Дальнейшие действия:
На телефоне сразу появится иконка приложения. Останется кликнуть по ней, чтобы попасть в казино. Пользователь сразу увидит страницу для авторизации. После входа в профиль он получит доступ к игровым аппаратам и деньгам.
Разработчики пока не создали софт для iPhone и iPad. Владельцы устройств от Apple могут без ограничений играть на официальном сайте оператора.
Чтобы получать реальный профит и пользоваться промопредложениями, нужно пополнить баланс аккаунта хотя бы на минимальную сумму. Как это сделать:
Для вывода денег нужно перейти в раздел «Выплаты». Действия такие же, как и при пополнении баланса.
Оператор позволяет вывести деньги только на верифицированные счета, с которых пользователь делал депозит. Это правило создано для того, чтобы защитить клиентов от взлома аккаунтов и кражи денег.
На сайте казино Аврора работают 4 платежные системы. Кратко о них:
Онлайн казино не взимает сервисный сбор при пополнении счета. В случае с выводом все немного сложнее. Если игрок не снимает деньги чаще чем раз в 3 дня, то он не заплатит комиссию. В противном случае оператор заберет до 10% от суммы.
Клиенты, которые недавно зарегистрировались на сайте, могут положить на счет не менее 500 рублей. Со второго депозита минимальная сумма вырастет. Если же игрок планирует снять профит, то нужно накопить не менее 1 тыс. рублей на балансе. В таблице указаны максимальные лимиты.
|Платежная система
|Ограничения (RUB)
|Депозит
|Вывод
|Карта
|1 млн
|75 тыс.
|Криптовалюта
|250 тыс.
|СБП
|50 тыс.
|0
|Piastrix
|100 тыс.
|75 тыс.
Одно из преимуществ оператора — разнообразная система бонусов. Казино дарит фриспины, дополнительные деньги почти за любое действие.
Такие бонусы раздаются вне зависимости от того, пополнил игрок баланс или нет. Обычно промопредложения начисляются за использование праздничных промокодов, а также на день рождения.
После первой авторизации в аккаунте клиент вправе применить Welcome Pack. В него входит:
Вейджер у Welcome Pack — х40, поэтому его сложно отыграть без знания слотов и продуманной стратегии. Новичкам не рекомендуется брать больше 5 тыс. рублей.
Если клиент успеет отыграть бонус, то сможет вывести его и профит за последние дни на банковскую карту или кошелек. На «прокрутку» отводится до 3 дней.
К праздникам администрация платформы нередко создает специальные бонусы. Промокод можно взять:
Активные клиенты часто получают комбинации символов по привязанной электронной почте. Перед применением купона рекомендуется прочитать его условия, потому что бонус придется отыгрывать. Если недостаточно информации, ее можно запросить у сотрудников саппорта. Менеджер техподдержки проверит комбинацию символов и сообщит, какой вейджер, сколько дней есть на «прокрутку». Чтобы активировать промокод, нужно:
После применения купона клиент увидит уведомление. Если комбинация еще работает, то на баланс начислятся дополнительные деньги или фриспины. В случае с устаревшими акциями на экране появится сообщение об ошибке.
Это постоянное предложение для игроков Aurora Casino. Онлайн казино вернет 10% потерянных в слотах денег. Кешбэк выплачивается каждые 7 дней по понедельникам.
Чтобы получить компенсацию, необходимо проиграть не менее 10 тыс. рублей за последние 7 дней. Карточка для использования кешбэка автоматически появится на странице «Бонусы».
На отыгрыш акции с вейджером х10 отводится 3 дня. «Прокручивать» деньги разрешено только в автоматах. Ставки в других видах игр не учитываются.
Некоторые автоматы в каталоге онлайн казино оснащены механикой Jackpot. Если на игровом поле выпадет редкая комбинация, то клиент получит большую выплату. Ее размер может превышать ставку в 5-10 тыс. раз.
Оператор создал систему поощрения «Награды» для активных игроков. Делая ставки на сайте и выполняя задания, пользователи собирают копилки. Последние выступают в роли лотерейного билета. В конце сезона онлайн казино разыгрывает 40 млн рублей. Чтобы увеличить свои шансы забрать крупный приз, клиенту необходимо активно повышать уровень аккаунта и создавать копилки.
Рекомендуется выполнять все задания в разделе «Вызов дня». В этой вкладке появляются простые квесты, которые помогут собрать более 50 копилок за сезон.
На сайте нередко проходят праздничные и ежемесячные события с денежными призами. Новости о готовящихся мероприятиях появляются в соцсетях и на первой странице официального сайта. Акции обычно связаны с соревнованиями и активностью игроков.
Пользователи не могут обналичивать деньги на пластиковую карту и кошелек, пока не «прокрутят» подаренные средства и фриспины. Это обязательное правило на игровой платформе. Чтобы «прокрутить» средства на сайте, нужно сделать много вращений в автоматах. Если войти во вкладку Live в казино Aurora или сесть за стол, то оператор не засчитает ставки.
Сумма, которую необходимо отыграть, рассчитывается следующим образом: бонус умножается на вейджер. Из-за этого Welcome Pack сложно «прокрутить», даже взяв всего 5 тыс. рублей.
В профиле отображается процесс отыгрыша. Когда клиент выполнит условия акции, то деньги с бонусного баланса перейдут на реальный. Тогда же пользователь получит возможность обналичить профит.
Aurora Casino — онлайн казино, открывшееся только в 2023 году. У него пока небольшая аудитория, но клиенты уже высоко оценили игровую платформу. Они выделили следующие преимущества оператора:
Игровая площадка всегда выплачивает профит в срок и не обманывает новых клиентов. В правилах казино и условиях бонусов четко прописаны все требования, которых должны придерживаться пользователи.
Чтобы решать проблемы пользователей и отвечать на их вопросы, оператор создал службу саппорта. Техподдержка круглосуточно и без выходных обрабатывает обращения игроков. Для связи с саппортом есть 2 варианта.
|Способ
|Среднее время ответа
|Особенности
|Live-чат
|До 60 секунд
|Можно поговорить со специалистом, не покидая официальный сайт с автоматами.
|Электронная почта
|До 12-24 часов
|Это медленный, но универсальный вариант, который подойдет тем, кто не может попасть в профиль. По email получится пройти верификацию и решить любые технические трудности.
Казино Аврора — удобная и клиентоориентированная платформа для игры на деньги. Оператор учитывает пожелания пользователей и ежемесячно расширяет каталог развлечений. Ниже представлены преимущества и недостатки онлайн казино, по мнению постоянных клиентов.
|Плюсы
|Минусы
|Большой каталог игровых автоматов
|Мало поддерживаемых платежных систем
|Служба техподдержки на русском
|Нет покер-рума
|Быстрый вывод средств
|Поддержка криптовалют
Что делать, если сайт не работает?
Из-за блокировок Роскомнадзора порталы онлайн казино редко существуют дольше 10-12 часов. Если ссылка ведет на недоступную страницу, стоит открыть зеркало. Его можно быстро найти в поисковике.
Как восстановить доступ к учетной записи?
Для этого нужно нажать на кнопку «Забыли пароль?» под анкетой для авторизации. Затем останется ввести логин в поле и кликнуть по «Восстановить пароль». На привязанную почту придет письмо со ссылкой. Следует перейти по ней для сброса старого пароля.
Что делать, если оператор не выплатил профит?
Стоит написать в техподдержку и уточнить статус платежа. Возможно, служба безопасности задержала транзакцию или возникла техническая ошибка, из-за чего пользователь не получил деньги в срок.
Можно ли вдвоем играть на одной странице?
Нет. По правилам оператора Aurora, у каждого клиента должен быть свой профиль. Не рекомендуется даже пользоваться одним компьютером, чтобы не получить бан за мультаккаунтинг.
Что такое бустеры в программе лояльности?
Так называются временные усилители, которые увеличивают прирост опыта за ставки и задания на сайте. Их стоит использовать сразу после получения, поскольку бустеры «сгорают» по завершении сезона.