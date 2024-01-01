Официальный сайт Aurora Casino на русском языке

Аврора — новое казино, открывшееся в 2023-м. Оно ориентировано на аудиторию из России и других стран СНГ. Провайдер предлагает более 3 тыс. слотов, 30 столов для покера, рулетки, баккары, а также скретч-карты и аркады. Чтобы играть на официальном сайте Aurora Casino на реальные деньги, нужно пройти только быструю регистрацию. Казино стало популярным, потому что стабильно выплачивает профит. При этом оператор активно развивает бонусную систему и пополняет каталог новыми играми.

Как зайти на официальный сайт казино Aurora

Хотя в РФ запрещены азартные развлечения в Сети, зарегистрироваться на платформе несложно. Чтобы зайти в казино Аврора в России в 2024 году и сделать первую ставку, нужно:

Открыть Яндекс или Google. Ввести запрос «Играть в Aurora Casino на реальные деньги». Перейти по первой ссылке в выдаче. Линк ведет на официальный портал оператора.

Ссылка на актуальное зеркало Aurora Casino

Из-за того что в стране запрещены онлайн казино, провайдеры и Роскомнадзор ежедневно блокируют сайты с игровыми автоматами. Поэтому оператор создает зеркала — копии основного ресурса. Такие сайты не отличаются от официального в плане функциональности и по внешнему виду. Пользователю не придется создавать новый аккаунт. Через зеркало можно получить доступ ко всем опциям и данным:

Настройкам аккаунта.

Активированным бонусам.

Деньгам на счете.

Истории чата с техподдержкой и т.д.

Ссылку на сайт казино Aurora на русском языке можно увидеть в поисковике и в сообществах оператора в соцсетях. Зеркала активно продвигаются в выдаче, поэтому у клиентов не возникнет проблем с поиском рабочего ресурса и входом в игровой зал со слотами и покером.

Не стоит сохранять ссылки в браузере или где-то еще. Провайдеры оперативно удаляют сайты, поэтому обычно такие сервисы работают не более 10-12 часов.

Зеркало

Доступные игры в казино Аврора

На сайте доступно больше 3 тыс. развлечений. Клиенты могут сделать ставку в игровых автоматах или за столами с рулеткой. При этом даже не нужно пополнять баланс, чтобы запустить слоты. Пользователи могут играть в казино Аврора бесплатно в деморежиме. При запуске слота в таком формате клиенту выдадут сразу €5 тыс. для ставок.

Игровые автоматы

Этот раздел стал для казино Аврора приоритетным. Оператор сотрудничает с 20 топовыми разработчиками, специализирующимися на слотах. Среди таких студий:

Pragmatic Play

Playson

Quick Spin

OnlyPlay

На сайте казино Аврора на рубли можно сыграть как в традиционные слоты из 1990-х, так и современных аппаратах с механиками Megaways, Hold and Win, Respin, а также каскадными вращениями.

Настольные дисциплины

Оператор появился в 2023 году и на данный момент по количеству развлечений уступает более известным казино. В каталоге есть около 30 столов со следующими играми:

Покер

Баккара

Кено

Рулетка

Блэкджек

Стоит отметить, что полноценного рума с покером на сайте нет. Клиенты могут сыграть с виртуальным оппонентом.

Live-развлечения

Aurora Casino, как и другие операторы, предлагает клиентам столы с живыми дилерами. На сайте в таком формате можно протестировать следующие дисциплины:

Рулетка

Бонанза

Баккара

Холдем

Монополия

Колесо удачи

Чтобы поучаствовать в игре, нужно зарегистрироваться на сайте, а также дождаться начала трансляции. На странице с live-столом показано время запуска.

Особенность оператора Аврора — клиенты имеют возможность играть без пополнения баланса. В отличие от других казино, функция демо есть и в live-разделе.

Другие

Кроме традиционных игр, которые стали популярны еще во времена офлайн казино, на сайте доступны необычные азартные развлечения. Среди них:

Аркады — упрощенные игры, в которых все зависит от удачи, как и в автоматах. Но клиенты не крутят барабаны. Чтобы получить награду, нужно «поймать» рыбу, «пролететь» на самолете или «победить» монстра.

— упрощенные игры, в которых все зависит от удачи, как и в автоматах. Но клиенты не крутят барабаны. Чтобы получить награду, нужно «поймать» рыбу, «пролететь» на самолете или «победить» монстра. Скретч-карты — мгновенные лотереи с фиксированной ставкой. Во время игры в Aurora Casino на компьютере пользователь покупает билет и стирает с него защитное покрытие.

Представленные в каталоге поставщики игр

На сайте стоит протестировать аппараты и столы от 21 лицензированной студии. Топ-10 лучших из них:

Pragmatic Play

Playson

BGaming

Relax Gaming

Spinomenal

Yggdrasil

NetEnt

Red Tiger

Ruby Play

Thunderkick

Демоверсии развлечений

Так называются специальные модификации автоматов и столов в онлайн казино. Они отличаются от стандартных тем, что игрок делает ставки не реальными деньгами, а виртуальными евро. Сразу после запуска автомата пользователь получает €5 тыс.

Если деньги на счете закончатся, следует перезагрузить страницу. Тогда баланс вернется к исходному состоянию.

Клиенты могут крутить барабаны без ограничений по времени. Деморежим доступен даже без регистрации на сайте. Чтобы сесть за слоты, нужно только навести мышь на ярлык автомата и кликнуть по кнопке Demo. В этом режиме стоит поиграть несколько дней всем новичкам. В нем можно изучить правила автомата и протестировать придуманную стратегию, чтобы не потерять депозит во время реальных ставок на деньги.

Лицензия казино Aurora

Оператор Аврора работает в Кюрасао. Площадка получила разрешение на прием депозитов и проведение игр от регулятора Curacao eGaming. Пользователи могут проверить наличие лицензии в открытой базе, взяв номер документа у сотрудников техподдержки Aurora Casino.

Как играть онлайн в казино Аврора

Чтобы сесть за автоматы и получить первый профит, нужно зарегистрироваться и пополнить баланс. Также стоит сразу пройти верификацию в казино, чтобы в будущем не откладывать вывод выигрыша.

Регистрация учетной записи

Чтобы стать полноправным клиентом в Aurora Casino, нужно создать аккаунт. На это придется потратить не более 5 минут. Есть 3 способа зарегистрироваться:

Электронная почта

Номер телефона

Социальные сети

В правилах игровой платформы прописано, что к азартным развлечениям допускаются только совершеннолетние пользователи. В противном случае модераторы навсегда заблокируют профиль нарушителя и добавят его в черный список. Стоит подробнее рассмотреть регистрацию по номеру телефона в онлайн казино Аврора с выводом:

Открыть официальный сайт. Получится создать профиль на любом рабочем зеркале. Нажать на кнопку «Регистрация». Ввести телефонный номер и кликнуть по клавише «Отправить код». На смартфон придет СМС с паролем. Комбинацию символов необходимо указать в регистрационной анкете. Придумать и ввести пароль. Требования к нему: минимум 8 символов, включая одну латинскую букву верхнего регистра. Чтобы повысить безопасность аккаунта, стоит придумать более длинную и сложную комбинацию из 12 знаков. В нее должны входить буквы и специальные символы (%, $ и т.д.). Выбрать валюту для ставок (рубли, доллары, евро). После регистрации аккаунта ее изменить будет невозможно. Использовать промокод (при наличии). Благодаря ему можно получить бонус для новичков. Обычно оператор раздает купоны в официальных группах в соцсетях. Согласиться с правилами игровой платформы и завершить регистрацию.

Затем произойдет автоматический вход на веб-сайт казино Аврора. Пользователю останется пополнить баланс, чтобы сесть за аппараты. Однако первый выигрыш клиент не сможет вывести, пока не пройдет проверку личности и контактных данных.

Регистрация

Верификация аккаунта

Почти во всех онлайн казино игроки должны отправить скан-копии документов. Верификация — обязательная процедура на платформе. Без нее пользователь не сможет пополнять баланс криптовалютой и выводить профит.

Верификацию разработали для того, чтобы защитить честных игроков от преступников. Служба безопасности собирает данные о клиенте и передаст их полиции, если обнаружит мошенническую деятельность. При этом преступник не сможет вернуться в казино, поскольку его навсегда внесут в черный список.

Не стоит откладывать верификацию. Рекомендуется пройти проверку сразу после регистрации. Отправка снимков документов и подтверждение контактов не займут много времени. Но администрация казино проверит фотографии только через 24 часа. Как верифицировать профиль:

Открыть настройки аккаунта и в блоке «Личная информация» заполнить все поля. Подтвердить электронную почту, перейдя по ссылке, а также номер телефона, указав временный код из СМС. Попасть в раздел «Верификация» и перетащить на эту страницу скан-копии или качественные снимки паспорта. Нужно отправить фото главного разворота и штампа о регистрации. Если пользователь планирует обналичить доход на банковскую карточку или кошелек Piastrix, необходимо загрузить снимок «пластика» или скриншот из Личного кабинета. Нажать на «Отправить».

Когда администрация проверит данные, она обновит статус игрока. Пользователь сразу получит уведомление об этом и сможет впервые вывести деньги. Если же служба безопасности отклонит запрос, то в электронном письме расскажет, в чем заключается проблема. Как правило, игроки не проходят верификацию из-за низкого качества фото, расхождений в информации (например, место регистрации в профиле и паспорте различаются).

Верификация

Как скачать приложение казино Aurora

Если пользователь не желает искать рабочее зеркало каждый день и тратить время на авторизацию, рекомендуется установить мобильную программу на смартфон. С ее помощью можно попасть в профиль или запустить автомат в пару кликов.

Для Windows

Оператор не создал приложение для компьютера. Единственная возможность играть через программу на ПК — установить ее с помощью Bluestacks. Это бесплатный эмулятор операционной системы Android, который позволяет использовать любой мобильный софт на компьютере.

На ПК

Для Android

Программа для Андроид — это единственное приложение, разработанное оператором. Софт оптимизирован под все смартфоны и планшеты с ОС Android 8.0 и выше. Кроме того, устройство должно соответствовать следующим системным требованиям:

Оперативная память — 2 Гб.

— 2 Гб. Тактовая частота процессора — 550 МГц.

— 550 МГц. Свободное место — 100 Мб.

Если гаджет не соответствует требованиям, то приложение будет работать, но с небольшими зависаниями. В таком случае лучше пользоваться мобильной версией сайта. У него ниже требования.

Клиенты казино Аврора могут скачать приложение с помощью службы поддержки. Достаточно написать менеджер саппорта и попросить его прислать ссылку на загрузку APK-файла. Дальнейшие действия:

Кликнуть по файлу. Выбрать место распаковки приложения. Нажать на «Установить».

На телефоне сразу появится иконка приложения. Останется кликнуть по ней, чтобы попасть в казино. Пользователь сразу увидит страницу для авторизации. После входа в профиль он получит доступ к игровым аппаратам и деньгам.

На Андроид

Для iOS

Разработчики пока не создали софт для iPhone и iPad. Владельцы устройств от Apple могут без ограничений играть на официальном сайте оператора.

Скачать на Айфон

Ввод и вывод средств в казино Аврора

Чтобы получать реальный профит и пользоваться промопредложениями, нужно пополнить баланс аккаунта хотя бы на минимальную сумму. Как это сделать:

Нажать на клавишу «Депозит» на сайте. Выбрать один из способов. Указать сумму пополнения и нажать на «Сделать депозит». На новой странице завершить оформление транзакции.

Для вывода денег нужно перейти в раздел «Выплаты». Действия такие же, как и при пополнении баланса.

Оператор позволяет вывести деньги только на верифицированные счета, с которых пользователь делал депозит. Это правило создано для того, чтобы защитить клиентов от взлома аккаунтов и кражи денег.

Условные деньги

Доступные способы

На сайте казино Аврора работают 4 платежные системы. Кратко о них:

Банковская карточка. Казино поддерживает Visa, Mastercard, Мир, поэтому у игроков из РФ не возникает проблем с пополнением. Однако российские банки нередко замораживают переводы, связанные с онлайн казино.

Казино поддерживает Visa, Mastercard, Мир, поэтому у игроков из РФ не возникает проблем с пополнением. Однако российские банки нередко замораживают переводы, связанные с онлайн казино. Электронный кошелек Piastrix. Это популярная платежная система, которая лояльно относится к азартным развлечениям и имеет низкую комиссию на переводы.

Это популярная платежная система, которая лояльно относится к азартным развлечениям и имеет низкую комиссию на переводы. СБП. В России работает отечественная система. С ее помощью можно мгновенно и с нулевой комиссией перевести деньги на счет в любом банке. Через эту систему получится только пополнять баланс.

В России работает отечественная система. С ее помощью можно мгновенно и с нулевой комиссией перевести деньги на счет в любом банке. Через эту систему получится только пополнять баланс. Криптовалюта. Оператор работает с BTC, LTC, USDT, ETH. Криптовалюты — удобный и анонимный способ внести и снять деньги. Блокчейн не сохраняет имена отправителей, а для вывода не нужно идентифицировать кошелек.

Вывод денег

Комиссии

Онлайн казино не взимает сервисный сбор при пополнении счета. В случае с выводом все немного сложнее. Если игрок не снимает деньги чаще чем раз в 3 дня, то он не заплатит комиссию. В противном случае оператор заберет до 10% от суммы.

Ограничения и сроки

Клиенты, которые недавно зарегистрировались на сайте, могут положить на счет не менее 500 рублей. Со второго депозита минимальная сумма вырастет. Если же игрок планирует снять профит, то нужно накопить не менее 1 тыс. рублей на балансе. В таблице указаны максимальные лимиты.

Платежная система Ограничения (RUB) Депозит Вывод Карта 1 млн 75 тыс. Криптовалюта 250 тыс. СБП 50 тыс. 0 Piastrix 100 тыс. 75 тыс.

Актуальные акции казино в 2024 году

Одно из преимуществ оператора — разнообразная система бонусов. Казино дарит фриспины, дополнительные деньги почти за любое действие.

Бездепозитные

Такие бонусы раздаются вне зависимости от того, пополнил игрок баланс или нет. Обычно промопредложения начисляются за использование праздничных промокодов, а также на день рождения.

За пополнение баланса

После первой авторизации в аккаунте клиент вправе применить Welcome Pack. В него входит:

Удвоение бонуса до 100 тыс. рублей.

До 1 тыс. фриспинов. Они раздаются по 200 штук за 5 пополнений.

Вейджер у Welcome Pack — х40, поэтому его сложно отыграть без знания слотов и продуманной стратегии. Новичкам не рекомендуется брать больше 5 тыс. рублей.

Если клиент успеет отыграть бонус, то сможет вывести его и профит за последние дни на банковскую карту или кошелек. На «прокрутку» отводится до 3 дней.

Промокоды

К праздникам администрация платформы нередко создает специальные бонусы. Промокод можно взять:

В официальных сообществах оператора в Telegram.

На партнерских сайтах.

Активные клиенты часто получают комбинации символов по привязанной электронной почте. Перед применением купона рекомендуется прочитать его условия, потому что бонус придется отыгрывать. Если недостаточно информации, ее можно запросить у сотрудников саппорта. Менеджер техподдержки проверит комбинацию символов и сообщит, какой вейджер, сколько дней есть на «прокрутку». Чтобы активировать промокод, нужно:

Открыть сайт онлайн казино. Перейти на страницу «Бонусы». Нажать на «Использовать промокод» и ввести комбинацию.

После применения купона клиент увидит уведомление. Если комбинация еще работает, то на баланс начислятся дополнительные деньги или фриспины. В случае с устаревшими акциями на экране появится сообщение об ошибке.

Кешбэк

Это постоянное предложение для игроков Aurora Casino. Онлайн казино вернет 10% потерянных в слотах денег. Кешбэк выплачивается каждые 7 дней по понедельникам.

Чтобы получить компенсацию, необходимо проиграть не менее 10 тыс. рублей за последние 7 дней. Карточка для использования кешбэка автоматически появится на странице «Бонусы».

На отыгрыш акции с вейджером х10 отводится 3 дня. «Прокручивать» деньги разрешено только в автоматах. Ставки в других видах игр не учитываются.

Джекпоты

Некоторые автоматы в каталоге онлайн казино оснащены механикой Jackpot. Если на игровом поле выпадет редкая комбинация, то клиент получит большую выплату. Ее размер может превышать ставку в 5-10 тыс. раз.

Программа лояльности

Оператор создал систему поощрения «Награды» для активных игроков. Делая ставки на сайте и выполняя задания, пользователи собирают копилки. Последние выступают в роли лотерейного билета. В конце сезона онлайн казино разыгрывает 40 млн рублей. Чтобы увеличить свои шансы забрать крупный приз, клиенту необходимо активно повышать уровень аккаунта и создавать копилки.

Рекомендуется выполнять все задания в разделе «Вызов дня». В этой вкладке появляются простые квесты, которые помогут собрать более 50 копилок за сезон.

Другие акции

На сайте нередко проходят праздничные и ежемесячные события с денежными призами. Новости о готовящихся мероприятиях появляются в соцсетях и на первой странице официального сайта. Акции обычно связаны с соревнованиями и активностью игроков.

Бонусы

Как отыграть бонусы в казино Аврора

Пользователи не могут обналичивать деньги на пластиковую карту и кошелек, пока не «прокрутят» подаренные средства и фриспины. Это обязательное правило на игровой платформе. Чтобы «прокрутить» средства на сайте, нужно сделать много вращений в автоматах. Если войти во вкладку Live в казино Aurora или сесть за стол, то оператор не засчитает ставки.

Сумма, которую необходимо отыграть, рассчитывается следующим образом: бонус умножается на вейджер. Из-за этого Welcome Pack сложно «прокрутить», даже взяв всего 5 тыс. рублей.

В профиле отображается процесс отыгрыша. Когда клиент выполнит условия акции, то деньги с бонусного баланса перейдут на реальный. Тогда же пользователь получит возможность обналичить профит.

Репутация бренда в Сети

Aurora Casino — онлайн казино, открывшееся только в 2023 году. У него пока небольшая аудитория, но клиенты уже высоко оценили игровую платформу. Они выделили следующие преимущества оператора:

Прозрачная бонусная система.

Большой каталог игр.

Отзывчивая служба техподдержки.

Удобное мобильное приложение.

Игровая площадка всегда выплачивает профит в срок и не обманывает новых клиентов. В правилах казино и условиях бонусов четко прописаны все требования, которых должны придерживаться пользователи.

Как удалить аккаунт

Служба поддержки

Чтобы решать проблемы пользователей и отвечать на их вопросы, оператор создал службу саппорта. Техподдержка круглосуточно и без выходных обрабатывает обращения игроков. Для связи с саппортом есть 2 варианта.

Способ Среднее время ответа Особенности Live-чат До 60 секунд Можно поговорить со специалистом, не покидая официальный сайт с автоматами. Электронная почта До 12-24 часов Это медленный, но универсальный вариант, который подойдет тем, кто не может попасть в профиль. По email получится пройти верификацию и решить любые технические трудности.

Служба поддержки

Плюсы и минусы Aurora Casino

Казино Аврора — удобная и клиентоориентированная платформа для игры на деньги. Оператор учитывает пожелания пользователей и ежемесячно расширяет каталог развлечений. Ниже представлены преимущества и недостатки онлайн казино, по мнению постоянных клиентов.

Плюсы Минусы Большой каталог игровых автоматов Мало поддерживаемых платежных систем Служба техподдержки на русском Нет покер-рума Быстрый вывод средств Поддержка криптовалют

FAQ

Что делать, если сайт не работает?

Из-за блокировок Роскомнадзора порталы онлайн казино редко существуют дольше 10-12 часов. Если ссылка ведет на недоступную страницу, стоит открыть зеркало. Его можно быстро найти в поисковике.

Как восстановить доступ к учетной записи?

Для этого нужно нажать на кнопку «Забыли пароль?» под анкетой для авторизации. Затем останется ввести логин в поле и кликнуть по «Восстановить пароль». На привязанную почту придет письмо со ссылкой. Следует перейти по ней для сброса старого пароля.

Что делать, если оператор не выплатил профит?

Стоит написать в техподдержку и уточнить статус платежа. Возможно, служба безопасности задержала транзакцию или возникла техническая ошибка, из-за чего пользователь не получил деньги в срок.

Можно ли вдвоем играть на одной странице?

Нет. По правилам оператора Aurora, у каждого клиента должен быть свой профиль. Не рекомендуется даже пользоваться одним компьютером, чтобы не получить бан за мультаккаунтинг.

Что такое бустеры в программе лояльности?

Так называются временные усилители, которые увеличивают прирост опыта за ставки и задания на сайте. Их стоит использовать сразу после получения, поскольку бустеры «сгорают» по завершении сезона.